Исследователи попытались разобраться в такой реакции организма, как щекотка.

Как отмечается, существует уже много исследований щекотки, но общего её объяснения нет. Однако учёным удалось выявить несколько фактов.

Так, по мнению специалистов, эволюционный смысл щекотки весьма прост и заключается в том, что люди, чувствующие щекотание, благодаря ему могли быстро обнаружить на своём теле насекомое. В особенности это касается самых уязвимых частей тела. Прочие задачи щекотки являются побочным эффектами.

Смех, возникающие из-за щекотания, по мнению некоторых учёных, является стадией перед плачем, сопровождающем сильную боль. Кроме того, во время смеха организм подавляет работу центра речи, из-за чего очень сложно сказать хоть что-то во время щекотки.

При этом во время щекотания в мозге реагируют сразу два отдела, один из которых отвечает за приятные ощущения, а другой – за рефлекторную защиту. Также отмечается, что с возрастом чувствительность к щекотке снижается.