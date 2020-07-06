Про образование частей земной мантии современной науке известно еще очень мало. До недавнего момента считалось, что состав мантии является практически одинаковым во всех ее местах. Но результаты новых исследований опровергают эту теорию.

В рамках проведенной учеными работы сравнивалась активность вулканов по всей планете. Это дало понять, что в процессе образования земной мантии две ее части были разделены Тихоокеанским кольцом, сформировавшимся в результате движения тектонических плит.

После изучения структуры полученных минералов специалисты выяснили, что Тихоокеанский сегмент мантии заметно отличается от Африканского. В последнем было найдено множество компонентов распада Пангеи, произошедшего под конец палеозоя.