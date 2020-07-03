Международная группа ученых заявила о новой мутации коронавируса, сделавшей его более заразным.

Вирус протекает все с той же тяжестью, симптомами и хорошо реагирует на лечение антителами. Но, по словам ученых, это лишь начало, ведь дальнейшие мутации болезни могут быть куда опаснее. Ранее эта команда уже обращала внимание на генетические изменения в вирусе и предсказывала появление подобной его формы. После проведенных ею экспериментов стало ясно, что сегодняшний мутировавший вирус имеет значительно большую степень заразности, нежели его предшественник – по подсчетам исследователей, заразность этой мутации повышена в 9 раз.

Новая мутация названа G614, она уже успела практически полностью заменить прошлый штамм вируса, распространившийся по территории Европы и США.