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Международная группа ученых заявила о новой мутации коронавируса, сделавшей его более заразным.

Вирус протекает все с той же тяжестью, симптомами и хорошо реагирует на лечение антителами. Но, по словам ученых, это лишь начало, ведь дальнейшие мутации болезни могут быть куда опаснее. Ранее эта команда уже обращала внимание на генетические изменения в вирусе и предсказывала появление подобной его формы. После проведенных ею экспериментов стало ясно, что сегодняшний мутировавший вирус имеет значительно большую степень заразности, нежели его предшественник – по подсчетам исследователей, заразность этой мутации повышена в 9 раз.

Новая мутация названа G614, она уже успела практически полностью заменить прошлый штамм вируса, распространившийся по территории Европы и США.

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