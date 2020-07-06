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Недавно у кольчатых червяг, что обитают в Южной Америке, зоологи нашли полноценные ядовитые железы.

Ранее ученые считали большинство амфибий абсолютно безвредными для человека. Лишь немногие из этих животных обладают кожными железами, способными вырабатывать яд. Поэтому новость об обнаружении амфибий, способных наносить ядовитые укусы, стала весьма неожиданной для зоологов всего мира.

Кольчатые червяги являются одними из древнейших амфибий на планете. По мнению ученых, их привычный облик сложился около четверти миллиарда лет назад. Эти животные ведут весьма скрытный образ жизни, поэтому они долгое время оставались малоизученными, но недавнее открытие делает их очень интересными для современной науки.

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