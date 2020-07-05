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Турецкие СМИ распространили информацию о том, что российские военные захватили легкий танк, принадлежащий армии Турции. По мнению, высказанном в публикациях, машина была отправлена в РФ и сегодня демонстрируется всем желающим в парке «Патриот» в Подмосковье.

Инцидент произошел во время наступления на позиции сирийских войск. В результате жесткого сопротивления атака захлебнулась, а танк был практически полностью уничтожен выпущенной из российского орудия ракетой. Уцелел лишь остов, который теперь выставлен на всеобщее обозрение вместе с другой техникой.

На снимках, сопровождающих публикацию, видно, что противотанковая ракета пробила лобовую часть машины и разорвалась внутри. Все внутреннее пространство выгорело дотла, а десантные люки сорвались с петель.

В ответ на эти заявления сайт «АвиаПро» утверждает, что танк является заслуженным трофеем армии РФ. Обстоятельства уничтожения машины, а также детали ее транспортировки в Россию не упоминаются.

Футбол:
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