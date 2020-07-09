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На Ближнем Востоке стремительно нарастает напряженность между Турцией с одной стороны и сразу несколькими странами Европы, Азии и Африки – с другой. Эрдоган поддерживает Правительство национального согласия, которое признано ООН. Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет курируют Ливийскую национальную армию, являющуюся противоборствующей стороной.

При этом страны, выступающие за ЛНА, сложно назвать союзниками. Они отлично понимают, что ливийской нефти и газа не хватить на всех, поэтому преследуют исключительно собственные интересы.

Поддержка Турцией ПНС вполне понятно. Все дело в том, что в 2019 году Эрдоган подписал с главой правительства Фаизом Сарраджем договор, который предполагает создание Исключительной экономической зоны в Средиземном море. Этот документ открывает перед Турцией возможности для разведки ресурсов на всем Восточном Средиземноморье. Однако соседям такая региональная игра Эрдогана абсолютно не нравится.

Аналитик Кирилл Виддершовен говорит о том, что военная поддержка ПНС, а также вооруженный конфликт в Ливии ставит под угрозу крупные торговые пути и контрольно-пропускные пункты. Кроме того, турецкая мощь пугает не только средиземноморские государства, но и признанных мировых экспортеров газа и нефти.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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