Примерно 45 000 жителей города Керчь, расположенном на Крымском полуострове, остались без водоснабжения из-за аварии, произошедшей на водоводе.

Согласно словам Дениса Лупы, руководителя Керченского подразделения госкомпании «Вода Крыма», в утренние часы случился прорыв водопровода. Диаметр отверстия составил почти 80 сантиметров. На текущий момент проблема была устранена – сейчас происходит заполнение системы. Вечером водоснабжение будет возобновлено.

Для жителей домов, в которых отключили воду, был организован подвоз чистой воды. Сегодня в город также должен будет приехать Владимир Путин, российский лидер. Он собирается поучаствовать в церемонии закладки новых военных судов на верфи «Залив».