На сайте Верховного суда Республики Хакасия появился некролог памяти В. Дмитриенко. О ее гибели скорбят как коллеги, проработавшие с ней плечом к плечу долгие годы, так и все сообщество судей страны.

«В. Дмитриенко отработала в местных судебных органах почти четверть века. Ее карьера начиналась в Абаканском, а продолжалась в Хакасском городском судах. Затем она стала судьей Верховного суда республики и вошла в состав Президиума.

Принципиальность и ответственность за принимаемые решения позволили Вере Дмитриенко стать председателем региональной Квалификационной коллегии. В 2006 году она стала заслуженным юристом республики за свои достижения в выбранной области деятельности.

Для нас и для всего сообщества судей она навсегда останется не только настоящим профессионалом, но полной обаяния женщиной. Имя Веры Дмитриенко сохранится в истории республики на многие века», написали коллеги погибшей.