читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На сайте Верховного суда Республики Хакасия появился некролог памяти В. Дмитриенко. О ее гибели скорбят как коллеги, проработавшие с ней плечом к плечу долгие годы, так и все сообщество судей страны.

«В. Дмитриенко отработала в местных судебных органах почти четверть века. Ее карьера начиналась в Абаканском, а продолжалась в Хакасском городском судах. Затем она стала судьей Верховного суда республики и вошла в состав Президиума.

Принципиальность и ответственность за принимаемые решения позволили Вере Дмитриенко стать председателем региональной Квалификационной коллегии. В 2006 году она стала заслуженным юристом республики за свои достижения в выбранной области деятельности.

Для нас и для всего сообщества судей она навсегда останется не только настоящим профессионалом, но полной обаяния женщиной. Имя Веры Дмитриенко сохранится в истории республики на многие века», написали коллеги погибшей.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Поклонники поразились сходством Кэтрин Зета-Джонс и её 17-летней дочери

Кэтрин Зета-Джонс на своей странице в Instagram опубликовала фото своей дочери. В… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.07.2020
  • читать 1 минуту

Фото Бориса Корчевникова с незнакомкой спровоцировало слухи о романе между ними

Борис Корчевников на своей странице в Instagram опубликовал фото с незнакомой женщиной.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.07.2020
  • читать 1 минуту

Кендалл Дженнер поделилась фото в бикини из пустыни

Американская модель Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками в Instagram новыми снимками в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.07.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 июля – небольшой дождь, до 18 °C | город Мытищи: погода, 22 июля – пасмурно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 июля – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 июля – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 22 июля – переменная облачность, до 29 °C | Подольск: погода, 22 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 22 июля – ясно, до 27 °C |