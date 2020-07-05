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Американское издание The National Interest решило развеять мифы о российском автомате АК-47.

Как заявляет автор статьи, этот автомат является культурным феноменом, он используется по всему миру, и появлялся в различных фильмах и играх, и даже упоминался в песнях металлистов.

Создателем АК-47 считает Михаил Калашников, однако некоторые эксперты ставят его авторство под сомнение. Так, отмечается сходство АК-47 и немецкой винтовки StG44, которая весьма похожа на российский автомат. Уже много лет идут споры о связи этих видов оружия.

Однако автор статьи отмечает, что сходство является внешним, а внутри их механизмы имеют множество отличий. Но журналист отмечает, что маловероятно, что Калашников спроектировал свой автомат в одиночку. Также он предполагает, что предшественников автомата Калашникова является разработка конструктора Алексеева Судаева, придуманная им в 1943 году. Калашников, как считает автор статьи, взял эту концепцию за основу и доработал её.

Также обозреватель усомнился в способности АК-47 к бесперебойной работе в любых условиях. Как он заявил, автомат действительно является очень надёжным и может работать в тяжёлых условиях, однако без должной заботы он будет эффективен не более, чем деревянная дубинка.

Футбол:
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