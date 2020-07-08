В Липецкой области вчера, 7 июля, спасатели достали из воды тела двух мужчин, которые утонули в местных водоемах.

Оба инцидента случились утром во вторник. Первый мужчина утонул в одном из Силикатных озер, а второй – в реке Байгора, расположенной неподалеку от населенного пункта Зегелевка. Правоохранители сообщили об организации проверки по факту произошедшего. Ими устанавливаются личности погибших и все обстоятельства их гибели.

Тем временем сотрудники МЧС призывают жителей региона быть максимально бдительными при купании. Они просят их отдыхать только на тех пляжных территориях, которые были одобрены властями, а также рекомендуют не заплывать за буйки и не заходить в воду ночью.