читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Липецкой области вчера, 7 июля, спасатели достали из воды тела двух мужчин, которые утонули в местных водоемах.

Оба инцидента случились утром во вторник. Первый мужчина утонул в одном из Силикатных озер, а второй – в реке Байгора, расположенной неподалеку от населенного пункта Зегелевка. Правоохранители сообщили об организации проверки по факту произошедшего. Ими устанавливаются личности погибших и все обстоятельства их гибели.

Тем временем сотрудники МЧС призывают жителей региона быть максимально бдительными при купании. Они просят их отдыхать только на тех пляжных территориях, которые были одобрены властями, а также рекомендуют не заплывать за буйки и не заходить в воду ночью.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Полицией начата проверка по факту избиения фитнес-инструктора на Арахлее

Представители управления МВД по Забайкалью сообщили о начале проверки по факту нанесения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Молодой гражданин Таджикистана утонул в озере под Серпуховом

В понедельник, 6 июля, на озере, расположенном рядом с подмосковным городом Серпухов,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Самарской области поставщики заработали на продаже масок миллиарды рублей

В информагентстве «Самарское обозрение» сообщают о том, что изготовителям и продавцам медицинских… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 июля – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 8 июля – небольшой дождь, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 июля – пасмурно, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 июля – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 8 июля – переменная облачность, до 37 °C | Подольск: погода, 8 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Армавир: погода, 8 июля – пасмурно, до 30 °C |