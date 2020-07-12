23-летняя американская модель разместила в своем Инстаграмм-аккаунте фотографии в бикини, которые тут же привлекли внимание поклонников. Она провела фотосессию в собственном саду, где снимала себя с самых разных ракурсов. Снимки собрали огромное множество восторженных комментариев.

В них супермодель удостоилась самых различных комплиментов. Многие написали, что всегда ждут новых фотографий, так как Белла Хадид вдохновляет их, дает мотивацию для изменений к лучшему. «Ты – богиня, спустившаяся на землю», «Это тело моей мечты», «Спасибо, что демонстрируешь палестинскую красоту всему миру», «Ты – гордость своей страны!». Это лишь малая часть комментариев, оставленных восторженными пользователями социальной сети.

На модели, кроме бикини, были золотые серьги и подвеска, а также платок, традиционно повязанный на голову. За короткое время ее пост с фотографиями собрал почти два миллиона лайков от поклонников.