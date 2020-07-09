На сайте телевизионного канала «Звезда» появилось высказывание военного эксперта В. Щербакова об оперативно-тактическом хаосе у границ РФ. Специалист заявляет, что еще год назад американские самолеты постоянно «дежурили» в приграничных районах, сменяя друг друга. Теперь же они появляются внезапно и так же внезапно исчезают.

Щербаков говорит, что «полеты стратегических бомбардировщиков у границ длятся достаточно много времени. За которое «Спирит» или «Ланцет» вполне может облететь вокруг света. Маршруты самолетов совершенно не случайны. Их разрабатывают в глубокой тайне в Пентагоне и держат в таком секрете, что даже пилоты не знают целей облета российских границ».

Совсем недавно бомбардировщики B-52H и B-1B в течение 29 часов кружили вдоль границ РФ и Китая. В частности, они были замечены вблизи Камчатки, где располагаются ударные подразделения Тихоокеанского флота и стратегические океанские ракетоносцы.

Российские ПВО обнаруживают бомбардировщики ВВС США с помощью современных систем ПВО. Время от времени для сопровождения американских самолетов в небо поднимаются истребители МиГ-31, СУ-35 и СУ-30.