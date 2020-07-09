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Кирилла Шубского, отца модели Анастасии Шубской, обязали выплатить девелоперу Дмитрию Бауськову 51 миллион рублей.

Согласно имеющейся информации, Шубской являлся поручителем по долгу одной компании по строительству. Эта организация по какой-то причине отказалась возвращать деньги. В итоге против Шубского был подан иск в суд, с него потребовали выплаты долга.

Бауськов потребовал возврата 52 миллионов рублей, и суд практически полностью согласился с этой суммой, уменьшив её лишь на один миллион.

Как известно, Кирилл Шубской крупный предприниматель, владеющий компанией по производству оборудования, также он занимается грузоперевозками и находился во главе холдинга “РТ-Химкомпозит”. Кроме того, он известен и своей личной жизнью – Шубской женат на актрисе Вере Глаголевой, которая скончалась три года назад.

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