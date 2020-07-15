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В Уфе в апреле была организована проверка Следственным комитетом Республиканской клинической больницы имени Куватова.

Как отмечается, в больнице произошла вспышка коронавирусной инфекции. На тот момент Следственный комитет не нашёл причин, по которым можно было бы возбудить уголовное дело. Однако спустя некоторое время прокуратура Башкирии потребовала провести ещё одну проверку.

При этом, как сообщили родственники одного из погибших от коронавируса, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было основано на показания главврача больницы Эльзы Сыртлановой. Результаты судмедэкспертизы на тот момент ещё не были готовы. Сама Сыртланова тогда ещё работала в РКБ, а уволилась она, как уточняется, в середине мая.

Как считают следователи, главврач принимала все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусу, а вспышка заболеваемости с её действиями не связана.

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