Представители управления СКР по Забайкальскому краю сообщили о начале доследственной проверки по факту избиения ребенка в Чите.

Ранее в одном из городских сообществ в соцсети ВКонтакте появились сведения о том, что на озере Кенон мужчина ударил мальчика по лицу. Ребенок носил медицинскую маску. После этого злоумышленник покинул место преступления.

В скором времени сотрудники ведомства собираются установить, насколько достоверными являются распространяемые сведения. Для этого они опросят возможных очевидцев случившегося и проверят данные из детских медучреждений.