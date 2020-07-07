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Борис Корчевников в своей популярной телевизионной программе «Судьба человека» рассказал о знаменитом музыканте 90-ых Сергее Жукове, лидере группы «Руки вверх».

Откровенный разговор со звездой открыл множество интересных фактов из его молодости и времен пика известности молодежной группы. Одной из необычных историй стал рассказ Сергея о порой пугающих и опасных поступках поклонниц. Многие влюбленные в яркого артиста девушки пытались его приворожить, что в итоге вынудило музыканта обратиться за помощью к магам для установления надежной защиты от подобных ситуаций. Также однажды фанатка подарила Жукову пирожные, якобы с любовью испеченные ее мамой. Артист был очень рад такому подарку, поблагодарил девушку и решил отложить пирожные до вечера. Позже он решил попробовать это вкусное угощение, но предварительно заглянул в прилагавшуюся к нему записку. Из нее он, к своему удивлению, узнал, что девушка собралась отравить артиста, подсыпав яд в эти самые пирожные. Но никто их, к счастью, попробовать не успел.

Сергей быстро выбросил коробку и забыл это как страшный сон. Был ли там на самом деле яд, он не проверял.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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