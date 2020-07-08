читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из-за коронавируса многие представители шоу-бизнеса вынуждены проводить отдых на курортах Чёрного моря.

Сергей Лазарев также решил отдохнуть на российском берегу. Кроме того, вместе с ним на отдыхе был замечен и его коллега Алекс Малиновский. По мнению некоторых поклонников и СМИ, мужчин связывают вовсе не дружеские отношения. Сами же они предпочитают не комментировать подобные слухи.

Ранее поклонники уже замечали, что Лазарев и Малиновский одновременно посещают одни и те же места, однако они не делали совместных фотографий. Сейчас же они не скрывают, что проводят отдых вместе, и периодически появляются друг у друга в Stories Instagram.

Как отмечается, они уже успели побывать на Красной Поляне, горном курорте “Роза Хутор”, а также прокатиться на арендованной яхте.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Российская авиация сорвала активную фазу военных учений НАТО

Воздушные силы РФ сорвали активную фазу военных маневров, проводимых странами-участницами НАТО возле… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Военный эксперт оценил новую украинскую ракету «Нептун»

Экспертную оценку новым украинским ракетам дал профессор военной академии Сергей Горбачев. Пишут… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мужчины гораздо реже женщин считают, что сожительство равносильно браку

В России так же, как и во всем мире, появляется все больше… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 июля – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 8 июля – небольшой дождь, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 июля – пасмурно, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 июля – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 8 июля – переменная облачность, до 37 °C | Подольск: погода, 8 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Армавир: погода, 8 июля – пасмурно, до 30 °C |