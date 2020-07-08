Из-за коронавируса многие представители шоу-бизнеса вынуждены проводить отдых на курортах Чёрного моря.

Сергей Лазарев также решил отдохнуть на российском берегу. Кроме того, вместе с ним на отдыхе был замечен и его коллега Алекс Малиновский. По мнению некоторых поклонников и СМИ, мужчин связывают вовсе не дружеские отношения. Сами же они предпочитают не комментировать подобные слухи.

Ранее поклонники уже замечали, что Лазарев и Малиновский одновременно посещают одни и те же места, однако они не делали совместных фотографий. Сейчас же они не скрывают, что проводят отдых вместе, и периодически появляются друг у друга в Stories Instagram.

Как отмечается, они уже успели побывать на Красной Поляне, горном курорте “Роза Хутор”, а также прокатиться на арендованной яхте.