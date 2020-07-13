Сенатор Франц Клинцевич призвал российское правительство отреагировать на блокировку в Литве пяти передач RT.

Ранее в Литве было заблокировано пять передач RT (RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD и RT Documentary). Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что на «русофобские действия» литовской комиссии необходимо принять соответствующие жесткие ответные меры. По мнению политика, нужно ввести запрет на ведение литовского бизнеса на территории России, ведь прибалтийские предприниматели через офшоры выводят деньги из страны. Также следует заблокировать их счета.

«Сейчас литовские предприниматели активно выводят заработанные в так ненавидимой ими России. Этого больше быть не должно», — считает он.

Клинцевич поддержал инициативу Марченко и добавил, что подобные события не должны остаться без внимания, а реагировать нужно решительно и жестко. Политик отметил, что комиссия по информационной политике СФ в скором времени выступит с заявлением и предложением с ответными мерами.

«После этих решений мы выработаем концепцию, которая отразит истинное положение дел и наши предложения по поводу того, как нужно действовать», — прокомментировал он.

Стоит отметить, что все заблокированные программы, по мнению прибалтийских властей, были связаны с Дмитрием Киселевым. Ранее ЕС ввел ряд санкций против телеведущего. Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала запрет вещания, подчеркнув, что Киселев никак не связан с Russia Today, так как он возглавляет МИА «Россия сегодня».

В свою очередь, телеведущий заявил, что данный запрет не имеет никакого смысла с юридической точки зрения. Блокировка каналов лишний раз продемонстрировала, насколько глупы и не проинформированы прибалтийские власти. Также Киселев добавил, что данный запрет не имеет смысла с юридической точки зрения.