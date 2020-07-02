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Певица Саша Зверева уже на 5 день после рождения четвертого ребенка вышла на связь со своими поклонниками. В социальной сети Instagram она разместила новые фото с коротким комментарием. «Понемногу сдуваюсь» – написала 39-летняя звезда отечественной эстрады.

По фото видно, что Зверева вновь вернула свою точеную фигуру, а живот, в полном соответствии с подписью, «сдулся». Певица находится в отличной физической форме даже несмотря на четвертые роды.

Просто необходимо отметить, что Саша рожала малыша в домашних условиях. Посильную помощь ей оказывал американский супруг Дэн Уолбран. Несколько фрагментов родов счастливые родители разместили в “сторис”, за что подверглись критике со стороны поклонников. Однако певица не унывает, она уверена, что поступила правильно.

«Я просто хотела показать всем, что роды – это очень красивый и фотогеничный процесс», – говорит Саша.

Зверева также постоянно размещает в социальных сетях фото малыша. Но при этом не раскрывает его пол, чтобы выдержать интригу.

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