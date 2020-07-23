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Вокруг башни «Тюбетей Tower», которую планируют построить в Казани, появится парковая зона. Стоимость ее постройки составит 400 000 000 рублей.

Речь идет об огромном парке, поделенном на несколько участков, каждый из которых будет иметь уникальный ландшафтный дизайн, посвященный различным городам. В нем также планируется создать спортивные площадки, игровые зоны для детей и область для осуществления общественных мероприятий.

Парк займет территорию площадью около 11,6 гектара. Что касается новой смотровой башни, то она будет построена на побережье реки Казанка. Финансированием ее строительства решил заняться Рашид Габдуллин, инвестор из Перми.

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