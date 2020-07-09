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Арабское новостное агентство Defense Arabic сообщает, что Россия передала Ирану ракеты для ЗРК «Фаворит». По его информации, российские комплексы C-300 давно применяются иранскими военными для защиты центра разработок ядерного оружия от атак потенциального противника.

«Военное обозрение», ссылающееся на данные агентства, пишет о том, что для зенитно-ракетных комплексов применяются боеприпасы самых разных типов. Ракеты якобы поставляются из России, которая не жалеет даже самых новых высокотехнологичных снарядов.

Издание  отмечает, что «Фаворит» не относится к категории наступательного оружия. Поэтому даже если информация Defense Arabic достоверна, то Россия не нарушает санкции, которые были наложены на арабскую республику.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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