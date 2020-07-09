Арабское новостное агентство Defense Arabic сообщает, что Россия передала Ирану ракеты для ЗРК «Фаворит». По его информации, российские комплексы C-300 давно применяются иранскими военными для защиты центра разработок ядерного оружия от атак потенциального противника.

«Военное обозрение», ссылающееся на данные агентства, пишет о том, что для зенитно-ракетных комплексов применяются боеприпасы самых разных типов. Ракеты якобы поставляются из России, которая не жалеет даже самых новых высокотехнологичных снарядов.

Издание отмечает, что «Фаворит» не относится к категории наступательного оружия. Поэтому даже если информация Defense Arabic достоверна, то Россия не нарушает санкции, которые были наложены на арабскую республику.