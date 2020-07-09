Российским зенитчикам удалось перехватить украинские противокорабельные ракеты «Нептун», используя зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Начиная с 2020 года, Украина провела несколько испытаний своей новой крылатой ракеты. За каждым пуском наблюдали военные РФ. Эксперты отмечают, что тесты проводились в районах, находящихся в области действия российских систем ПВО, расположенных в Крыму. В результате отечественным зенитчикам удалось не только обнаружить все снаряды, но и осуществить их перехват в тестовом режиме.

Расположенные на Крымском полуострове РЛС позволяет следить за каждым шагом вооруженных сил Украины. По мнению специалистов, Россия вполне способна уничтожить любую угрозу со стороны материка даже без использования своих ПВО, нанеся удар по пусковым установкам с моря или суши.