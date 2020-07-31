Судно российской пограничной службы смогло остановить корвет НАТО в Черном море с помощью одного сообщения.

Данный инцидент произошел в рамках недавних учений Североатлантического Альянса. Болгарский военный корабль «Борди» слишком близко подплыл к полуострову Крым. Его заметили российские пограничники, которые потребовали от болгарских военных прекратить двигаться по направлению к российской границе. После этого корвет сразу же изменил свой курс.

В СМИ напоминают, что страны-участницы НАТО начали проведение маневров в акватории Черного моря 20 июля. Они длились семь дней. В них приняли участие 27 кораблей, более 2 тысяч военных и 19 воздушных судов.