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Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ.

Бой между россиянкой и румынкой состоялся вчера, 15 июля, в Объединенных Арабских Эмиратах, на острове Яс. Уже в 1-м раунде российская спортсменка смогла выполнить боевой захват, в результате чего Белбицэ решила сдаться досрочно.

Ранее Джоджуа заявила, что именно от прошедшего поединка будет зависеть то, как дальше разовьется ее карьера в организации UFC. В результате все прошло так, как она и хотела. На сегодняшний день россиянка провела одиннадцать поединков по правилам MMA, причем восемь из них закончились ее победой.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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