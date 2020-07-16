Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ.

Бой между россиянкой и румынкой состоялся вчера, 15 июля, в Объединенных Арабских Эмиратах, на острове Яс. Уже в 1-м раунде российская спортсменка смогла выполнить боевой захват, в результате чего Белбицэ решила сдаться досрочно.

Ранее Джоджуа заявила, что именно от прошедшего поединка будет зависеть то, как дальше разовьется ее карьера в организации UFC. В результате все прошло так, как она и хотела. На сегодняшний день россиянка провела одиннадцать поединков по правилам MMA, причем восемь из них закончились ее победой.