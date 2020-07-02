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В параде Победы, прошедшем на авиабазе “Хмеймим”, в составе колонны прошли ОТРК “Искандер-М”, бронеавтомобили “Тигр-М” и “Тайфун”, бронетранспортёры БТР-82А и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы “Панцирь”.

Как отмечается, впервые информация о том, что в Сирии были задействованы отечественные ОТРК, появилась в декабре 2017 годе. Комплексы использовались для атаки позиций боевиков. Затем над комплексами была проведена работа по устранению недостатков, и их продолжили применять в Сирии.

По мнению экспертов, ОТРК используются в Сирии весьма редко, в основном для уничтожения самолётов и штабов боевиков. Сейчас, как отмечается, боевики запрещённой в России террористической организации “Исламское государство” практически полностью повержены, и для “Искандеров” не осталось работы. Однако они по-прежнему являются серьёзным преимуществом России.

“Искандер-М” способен уничтожить цель на расстоянии до 500 километров, и, оставляя подобный комплекс в Сирии, Россия демонстрирует, что собирается остаться здесь надолго.

Футбол:
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