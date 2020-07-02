Романтика в небе: удивите вторую половинку интересным свиданием

Хочется удивить вторую половинку и подарить незабываемое свидание? Пригласите любимую… на небо! Многие аэроклубы предлагают различные программы полетов на разных летательных аппаратах, в том числе и для влюбленных. Возможностей – масса, притом можно подобрать как активный сценарий с экстримом и драйвом, так и устроить настоящий романтИк. В любом случае, впечатлений будет масса, и девушка запомнит это на всю жизнь. Заинтересовались? Тогда вместе разберемся, как воплотить идею.

Идеи для свидания в небе

Вариантов, как устроить незабываемое рандеву достаточно много, чтобы выбрать какой-то один оригинальный сценарий. Так, организовать свидание в небе можно несколькими способами:

Полет на воздушном шаре. Более романтичной сцены для рандеву не придумать. Помимо захватывающего приключения, открываются живописные панорамы местности, которые придают дополнительное волшебство моменту. Если есть возможность заказать полет на шаре рано утром, то можно успеть полюбоваться восходом солнца. При этом данное развлечение доступно не только летом, но и в зимнее время, однако стоит учитывать погоду и утепляться, ведь на высоте прохладно. Прыжок с парашютом. Этот вариант свидания понравится экстремалам и любителям активных развлечений. Стоит наверняка узнать, поддержит ли девушка эту идею. Если прыжок был ее мечтой, то можно смело покупать сертификат и удивлять любимую. Полет на самолете. Это настоящее приключение, которое может стать как романтическим сюрпризом, так и экстремальным развлечением, в зависимости от программы и типа выбранной в аэроклубе услуги. Прогулки на самолете как минимум удивят любимую приватностью, красотами окрестностей с высоты птичьего полета или даже возможностью пилотировать машину. А если выбрать экстрим-программу, то вторая половинка получит небывалый заряд драйва и приток адреналина при выполнении фигур пилотажа и трюков, что тоже запомнится на всю жизнь.

Также среди вариантов организации свиданий в небе – полеты на дельта- или параплане. Впрочем, такие развлечения больше подойдут тем девушкам, которые в принципе увлекаются активным отдыхом и имеют опыт в управлении данными аппаратами. Неподготовленных подобные «прогулки» могут испугать.

Рекомендации по выбору

Собираясь порадовать вторую половинку незабываемым свиданием, следует обязательно учитывать ее предпочтения, увлечения и даже фобии. Например, если девушка боится высоты, а прыжок с парашютом никогда не был в списке ее желаний, то не стоит и выбирать его в качестве источника эмоций.

Полет под руководством опытного инструктора – это в принципе идеальный вариант даже на случай, если о предпочтениях любимой ничего не известно. Можно не переживать о страхах и реакции на развлечение, поскольку оно абсолютно безопасное. В категорию романтических сюрпризов также стоит отнести и полеты на воздушном шаре. Но стоит учитывать, что людей со слабым вестибулярным аппаратом подобные развлечения не обрадуют, потребуется запастись специальными таблетками от укачивания.

Зато любительницам экстрима наверняка по душе будут и прыжки с парашютом, и выполнение трюков на самолете.

Организационные нюансы

Помимо выбора оптимального варианта свидания «в небе», стоит учитывать ряд технических моментов:

время года. Не все развлечения в аэроклубе проводятся всесезонно, нужно уточнять актуальную программу;

погоду. Это важнейший фактор, влияющий на возможность проведения того или иного мероприятия. Осадки, туман, сильный ветер – все это снижает вероятность полетов на самолете и воздушном шаре, прыжков с парашютами.

Если «все звезды сошлись» и программа для оригинального сценария выбрана, стоит хорошо подготовиться: запастись удобной одеждой и обувью, предупредить вторую половинку, чтобы одевалась в подходящем стиле.

На случай, когда нет уверенности в том, как отреагирует девушка на развлечение, рекомендуем все же предупредить ее о предстоящем мероприятии, чтобы она могла подготовиться. Таким образом, можно избежать неприятных ситуаций, обид и претензий. В конце концов, основная цель оригинального свидания – это подарить приятные эмоции и воспоминания на всю жизнь, а не испортить отношения с любимой.