читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Роман Ревенджук, основавший в Украине движение в поддержку П.Порошенко «24%», сообщил о возможной беременности Юлии Мендель от президента Зеленского. Надо отметить, что слухи об отношениях главы государства со своим пресс-секретарем уже несколько месяцев «гуляют» по сети.

Подобную информацию распространил и бывший депутат Верховной Рады Геннадий Балашов. На 4 канале украинского ТВ он заявил, что совсем недавно узнал о том, что Мендель ждет ребенка от действующего президента. Потом Балашов продублировал шокирующую новость и на собственном канале в Youtube.

В настоящий момент высказывание остается на уровне слухов. Ни Зеленский, ни Мендель комментариев не дают. Однако информация о беременности продолжает с космической скоростью распространяться по украинскому правительственному кварталу.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Ташлинском районе годовалый ребенок чуть не утонул в бочке с водой

По сообщению от полиции, малыш упал в бочку с водой. Он поступил… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Российские МиГ-29 опозорили американские F-16 в стратосфере

Истребитель МиГ-29, изготовленный в РФ, смог обогнать американский F-16 в стратосфере во… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

13-летний уроженец Сызрани признан самым красивым мальчиком России

Уроженец Сызрани, Матвей Чибилькаев стал победителем онлайн-конкурса “Самый красивый мальчик России” в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.07.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июля – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 9 июля – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июля – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июля – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 9 июля – небольшой дождь, до 27 °C | Подольск: погода, 9 июля – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 25 °C |