Роман Ревенджук, основавший в Украине движение в поддержку П.Порошенко «24%», сообщил о возможной беременности Юлии Мендель от президента Зеленского. Надо отметить, что слухи об отношениях главы государства со своим пресс-секретарем уже несколько месяцев «гуляют» по сети.

Подобную информацию распространил и бывший депутат Верховной Рады Геннадий Балашов. На 4 канале украинского ТВ он заявил, что совсем недавно узнал о том, что Мендель ждет ребенка от действующего президента. Потом Балашов продублировал шокирующую новость и на собственном канале в Youtube.

В настоящий момент высказывание остается на уровне слухов. Ни Зеленский, ни Мендель комментариев не дают. Однако информация о беременности продолжает с космической скоростью распространяться по украинскому правительственному кварталу.