читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперт в области военных разработок Я. Кедми назвал новую российскую ракету «Буревестник» страшным сном любого американца. Он уверен, что она обладает «неограниченными возможностями» и сводит все старания окружить РФ с помощью системы ПРО к абсолютному нулю.

Кедми утверждает, что противоракетная оборона ничем не поможет Соединенным Штатам. Он говорит, что «ПРО обеспечивает защиту от ударов со стороны океанских побережий и с севера. «Буревестник» же способен нанести удар с мексиканского направления, что и является ужасом для Америки.

«Буревестник» – маневренная крылатая ракета, оснащенная атомным двигателем. Ее маршрут, а также радиус действия может быть совершенно непредсказуемым. И не стоит недооценивать боеприпас из-за его относительно небольшой скорости. Этот недостаток полностью компенсируется практически неограниченным радиусом нанесения удара», – заявил эксперт.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Индийские СМИ впечатлил взлетающий с авианосца МиГ-29

Информагентство ZeeNews из Индии восхитилось истребителем МиГ-29, изготовленным в РФ, показав на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В ЕАО водитель наехал на пешехода и скрылся с места инцидента

В Еврейской автономной области водитель сбил пешехода и покинул место инцидента. Согласно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.07.2020
  • читать 1 минуту

Ремчуков: В. Путин не пойдет в президенты в 2024 году

Главред «Независимой газеты» К. Ремчуков в беседе с американскими журналистами предположил, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 июля – пасмурно, до 19 °C | город Мытищи: погода, 15 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 июля – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 15 июля – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 15 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Армавир: погода, 15 июля – облачно с прояснениями, до 25 °C |