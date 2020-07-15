Эксперт в области военных разработок Я. Кедми назвал новую российскую ракету «Буревестник» страшным сном любого американца. Он уверен, что она обладает «неограниченными возможностями» и сводит все старания окружить РФ с помощью системы ПРО к абсолютному нулю.

Кедми утверждает, что противоракетная оборона ничем не поможет Соединенным Штатам. Он говорит, что «ПРО обеспечивает защиту от ударов со стороны океанских побережий и с севера. «Буревестник» же способен нанести удар с мексиканского направления, что и является ужасом для Америки.

«Буревестник» – маневренная крылатая ракета, оснащенная атомным двигателем. Ее маршрут, а также радиус действия может быть совершенно непредсказуемым. И не стоит недооценивать боеприпас из-за его относительно небольшой скорости. Этот недостаток полностью компенсируется практически неограниченным радиусом нанесения удара», – заявил эксперт.