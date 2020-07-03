В ночь с 1 на 2 июля на парковке у площади Юности произошла драка с участием сотрудника ГИБДД.

Как сообщает местная пресс-служба МВД, ночью в полицию поступило сообщение о неправильно припаркованных машинах в том районе. На место прибыл инспектор ГИБДД и начал оформлять протокол о нарушении. Внезапно на него набросился проходящий рядом мужчина 38 лет, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя крайне агрессивно и нецензурно выражался в адрес сотрудников дорожной службы. Дебошир успел несколько раз ударить инспектора, порвать ему форму и сбить видеорегистратор. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела.

В сети появилось видео данной потасовки на дороге.