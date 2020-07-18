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В июне и июле российским семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет, государство выплачивало по 10000 рублей. Теперь многих родителей интересует, будут ли подобные выплаты в августе. Попробуем разобраться с этим вопросом.

Начнем с того, что данные выплаты осуществляются согласно указу президента №317. Он подразумевал оказание помощи семьям с детьми на период карантина. Первый раз выплата составила 10 000 рублей и была начислена 1 июня. Во второй месяц лета было принято решение повторно помочь семьям.

Точной информации о выплатах в августе пока нет. Скорее всего решение о них будет приниматься ближе к концу июля в зависимости от сложившейся ситуации. С одной стороны все больше регионов вводят послабления ограничительных мер, что позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. С другой – пандемия коронавируса продолжается и к августу ситуация может ухудшиться. Именно от того, как будут разворачиваться события, будет зависеть и ситуация с выплатами.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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