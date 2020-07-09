Областной суд Саратова отменил приговор в отношении студента Е. Вербицкого. В 2019 году обвиняемый в подъезде жилого дома убил свою 18-летнюю подругу несколькими ударами ножа. Мать девушки сочла приговор излишне мягким и подала апелляцию, которая была удовлетворена.

Евгений Вербицкий на суде полностью признал свою вину. Он рассказал, что девушка должна был вернуть ему долг в сумме около 2000 рублей, но не сделала этого. Он затаился в подъезде и набросился на девушку с ножом. Сперва преступник ударил всего несколько раз и сбежал, но потом вернулся и продолжал наносить удары во все части тела. Всего у потерпевшей было обнаружено 129 ножевых ранений. От множественных ран девушка умерла прямо на месте.

В феврале 2020 года студента приговорили к 9,5 годам заключения. Однако мать девушки подала жалобу в апелляционные инстанции. Она просила пересмотреть статью, по которой должен быть осужден Вербицкий, так как убийство было совершено из корыстных побуждений и с особой жестокостью.

В настоящий момент приговор отменен, а дело вернулось к прокурору для переквалификации преступления.