Успешные российские рэп-исполнители Элджей и Моргенштерн выпустили новый клип на трек Cadillac. Видео было размещено на официальной странице Первого канала в YouTube и вызвало настоящий ажиотаж. Уже за первые полчаса клип набрал 500 000 просмотров. В настоящий момент их количество подбирается к 4 миллионам.

Дата 9 июля выбрана для премьеры не случайно. Ведь именно в этот день родился Алексей Узенюк (Элджей). Релизу нового видео предшествовала мастерски разыгранная рэперами скандальная сцена. Они якобы поссорились и разорвали все отношения, удалив друг друга в социальных сетях. Также исполнители удалили с YouTube все совместные записи.

Новый клип вызвал серьезную шумиху в интернете. В комментариях под видеороликом традиционно творится что-то невообразимое. Кроме того, запись только на данный момент времени получила более 800 000 отметок «Нравится».