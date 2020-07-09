читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Успешные российские рэп-исполнители Элджей и Моргенштерн выпустили новый клип на трек Cadillac. Видео было размещено на официальной странице Первого канала в YouTube и вызвало настоящий ажиотаж. Уже за первые полчаса клип набрал 500 000 просмотров. В настоящий момент их количество подбирается к 4 миллионам.

Дата 9 июля выбрана для премьеры не случайно. Ведь именно в этот день родился Алексей Узенюк (Элджей). Релизу нового видео предшествовала мастерски разыгранная рэперами скандальная сцена. Они якобы поссорились и разорвали все отношения, удалив друг друга в социальных сетях. Также исполнители удалили с YouTube все совместные записи.

Новый клип вызвал серьезную шумиху в интернете. В комментариях под видеороликом традиционно творится что-то невообразимое. Кроме того, запись только на данный момент времени получила более 800 000 отметок «Нравится».

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В ДТП в Приозерском районе погиб 12-летний ребенок

Представители управления ГИБДД по Ленобласти сообщили о том, что в Приозерском районе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пропавшую в Ленобласти девочку-подростка нашли мертвой

В городе Кировск, расположенном в Ленинградской области, было обнаружено тело семнадцатилетней девушки,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Молодой гражданин Таджикистана утонул в озере под Серпуховом

В понедельник, 6 июля, на озере, расположенном рядом с подмосковным городом Серпухов,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июля – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 9 июля – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июля – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июля – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 9 июля – небольшой дождь, до 27 °C | Подольск: погода, 9 июля – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 25 °C |