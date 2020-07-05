В Нововятском районе Кирова мальчик полутора лет выпал из окна 5 этажа. Он остался жив, однако был госпитализирован с большим количеством травм. Следственный комитет региона в данный момент проводит проверку по факту происшествия, а также выясняет обстоятельства случившегося.

По предварительным данным малыш без помощи взрослых сумел взобраться на подоконник и упал, опершись на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Родители на момент падения находились в квартире. Будет ли против них возбуждаться уголовное дело, покажут результаты следствия.

Пресс-служба Следственного комитета призвала всех родителей быть крайне осторожными, внимательно следить за маленькими детьми, использовать специальные защитные механизмы, исключающие падение из-за москитной сетки. Сотрудники правоохранительных органов порекомендовали также открывать окна лишь в режиме «проветривание», который абсолютно безопасен и не может стать причиной несчастного случая.