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«Президентские» пособия в размере 10 000 рублей изначально планировались в качестве единовременной помощи семьям с детьми на период действия ограничительных мер. По распоряжению В. Путина впервые их выдали в июне. Выплаты полагались тем семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 16 лет.

После этого было принято решение повторно выдать средства в июле, так как ограничительные меры затянулись. Сейчас поднимается вопрос о третьей выплате в августе, которая позволит родителям нормально отправить детей в школу.

Кроме того, ПФР сообщил о том, что деньги будут выплачиваться и тем семьям, у которых есть дети в возрасте до 18 лет. Данное предложение вносила целая группа депутатов, поэтому оно будет воплощено в жизнь.

Средства от ПФР за июнь и июль можно получить до октября. Впрочем, 90 процентов российских семей уже воспользовались этой возможностью. Теперь очередь за оставшимися 10 процентами, а также за теми, у кого есть дети 16-18 лет.

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