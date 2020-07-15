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На одном из сочинских пляжей пара молодых людей занялась сексом прямо на качелях. Влюбленные полностью игнорировали окружающих, однако попали в поле зрения проходившего мимо сотрудника полиции. Правоохранитель сперва пожурил пару за ненадлежащее поведение на глазах у людей, а затем предложил парню с девушкой одеться и пройти в ближайший участок.

Девушка сказала, что стесняется и не может одеваться под взглядами зевак. На что полицейский ответил, что ее увидело много людей, проходящих мимо. Именно они и обратились в полиции, чтобы прекратить «вопиющее безобразие».

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств дела, однако заранее известно, что парню и девушке грозит арест на 15 суток. Ведь их действия подпадают под статью «Мелкое хулиганство».

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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