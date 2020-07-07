8-летняя Виктория Теплякова утром 6 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась. Последний раз она была замечена на улице 2-ой Комсомольской.

По имеющейся информации, подобного поведения за девочкой ранее замечено не было. Причиной ее ухода могла послужить ссора с родственником. Через полчаса после пропажи ребенка на его поиски выдвинулся отряд волонтеров и спасателей. Группы были сформированы в максимально короткие сроки, люди расформировались по районам. К утру добровольцы обошли район проживания семьи девочки, но поиски не увенчались успехом. Через несколько часов работа была возобновлена.

Полиция просит всех, кто видел девочку, обращаться в ближайшее отделение. Ее приметы: рост около 1,4 метра, худощавое телосложение, волосы русые.