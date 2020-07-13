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ГУРБ по Московской области сообщает о том, что уровень преступности в регионе снизился почти на пять процентов. «В период с января по июнь текущего года правоохранительными органами было зарегистрировано чуть меньше 35 тысяч преступлений. Это на 4,6 меньше, чем первые 6 месяцев 2019 года», – заявили в ведомстве.

Статистика показывает, что в Подмосковье почти на 30 процентов уменьшилось количество квартирных краж. Также на 4,6% снизилось число грабежей и на 15,3% – убийств. Кроме того, в сравнении с прошлым годом зарегистрировано почти на 23 процента меньше угонов авто.

В публикации ГУРБ говорится о том, что число отдельных преступлений осталось на прежней позиции или даже слегка подросло. Так, на 1 процент повысился уровень деяний, связанных с оборотом наркотических веществ. Также увеличилось на 25 процентов количество мошенничеств, и на 4 процента – преступлений, которые совершили лица несовершеннолетнего возраста.

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