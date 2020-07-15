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В управлении МВД по Подмосковью сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве двух человек в городе Подольск.

Вчера, 14 июля, полицейские получили сообщение о том, что на улице Пантелеева в подъезде одного из жилых зданий были найдены трупы двух мужчин. При их внешнем осмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили многочисленные колото-резанные раны. Подозреваемого в их убийстве удалось задержать по горячим следам.

Отмечается, что задержанным оказался 41-летний местных житель, у которого возник конфликт с потерпевшими. Во время допроса мужчина признался в совершенном преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело. Следователи продолжают расследование.

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