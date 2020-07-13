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Блогер Настя Ивлеева прокомментировала слухи о том, что сделала себе операцию по уменьшению груди.

Поклонники 29-летней блогерши отметили, что на ранних видеозаписях её грудь выглядит на один-два размера больше, нежели в настоящее время. Они предположили, что по какой-то причине Настя уменьшила себе грудь. Вопрос настолько озадачил поклонников, что вскоре Ивлеева дала на него ответ.

В новой публикации Настя сообщила, что “открывает секрет” – когда человек жирный, то “сиськи тоже жирные”, и наоборот, когда человек стройный, то стройный везде. Она заявила, что ей не нравятся “жирные сиськи”, хотя против силиконовых она не возражает.

Также Ивлеева отметила, что когда только начала набирать популярность, то была толще на 10 килограмм, а теперь стала более стройной со всеми вытекающими последствиями.

Футбол:
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