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Под Костромой ведётся поиск 23-летнего Михаила Шишкова, который пропал с теплохода “Григорий Пирогов”.

Согласно имеющейся информации, теплоход вышел из Костромы 21 июля в 13:05, и направился в сторону Ярославля. Как рассказала сестра Михаила, они путешествовали вместе с родителями. Когда пришло время обеда, её брат вышел из каюты, и, когда его никто не видел, каким-то образом пропал буквально в течение пяти минут.

Его не нашли на борту теплохода. Чуть позднее выяснилось, что одна женщина видела плывущего человека примерно в это время, но она решила, что кто-то решил переплыть Волгу на спор. Отмечается, что плывущий мужчина, по словам женщины, был в коричневой футболке, а Михаил – в бордовой, и, вероятно, переплывал реку именно он.

В настоящее время поиском пропавшего занимается поисковый отряд “Лиза Алерт”.

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