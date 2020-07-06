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Том Джефферсон, научный сотрудник из Оксфорда, пришел к выводу, что коронавирус мог присутствовать во многих странах мира в спящем состоянии еще до его вспышки в Ухане.

В качестве примера он приводит образцы 2019 года из проб сточных вод в Барселоне – в них уже имелись следы COVID-19. Также есть информация о подобных образцах вируса из Милана и Турина, датированных декабрем прошлого года. По мнению ученого, вирус активировался некими условиями окружающей среды.

Специалист допускает, что возбудители не только этого, но и многих других вирусов, вполне могут находиться в подобном спящем состоянии весьма долгое время и активироваться при определенных условиях. Данная информация в корне меняет современный взгляд на распространение коронавируса и способы защиты от него.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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