Целых три неизвестных современной науке минерала открыли ученые из Петербуржского государственного университета в ходе камчатской экспедиции. Теперь новые камни называются в честь местных народностей – корякит, алеутит и ительменит.

Минералы были обнаружены в процессе исследования фумарол – отверстий, расположенных в кратере вулкана Толбачик. Ученые утверждают, что находка по своему составу не похожа ни на один из существующих минеральных или синтетических веществ. В химическом составе алеутита, к примеру, обнаружено сразу два отрицательных иона – ванадатный и арсенатный.

Исследователи камчатских вулканов полностью уверены, что уникальные свойства совершенно новых и плохо изученных минералов принесут огромную пользу в развитии высоких технологий.