Представители Минтранса Подмосковья сообщили об ограничении пешеходного движения на Бобреневском мосту, расположенном в Коломне.

В соответствующем сообщении говорится о том, что ограничение на наплавном мосту носит временный характер. Его развели, чтобы сохранить конструкцию в связи с повышением уровня воды в реке до показателя, при котором нельзя эксплуатировать мост.

Этим летом движение на Бобреневском мосту ограничивают уже во второй раз. Ранее он был закрыт 4 июня и оставался разведенным в течение последующих двенадцати дней. В тот период времени уровень воды повысился из-за сильных ливней.