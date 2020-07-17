Жительница Астрахани скоро предстанет перед судом. Ее обвиняют в нападении с ножом на мужа, который ранее потерял смартфон.

Согласно словам следователей, супруги распивали алкогольные напитки и поссорились друг с другом из-за того, что мужчина снова потерял мобильный аппарат. Разгневанная женщина взяла в руки нож и ударила им мужа. В результате он был доставлен в медучреждение с серьезной ножевой раной.

Женщина попыталась запутать правоохранителей. Сначала она заявила, что ее супруга ранили в подъезде неизвестные лица, а потом сообщила, что произошел несчастный случай, в котором был якобы замешен ее несовершеннолетний сын. Однако следователи в итоге все равно смогли определить, что именно она нанесла удар. Дело было предано в суд.