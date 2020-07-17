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Жительница Астрахани скоро предстанет перед судом. Ее обвиняют в нападении с ножом на мужа, который ранее потерял смартфон.

Согласно словам следователей, супруги распивали алкогольные напитки и поссорились друг с другом из-за того, что мужчина снова потерял мобильный аппарат. Разгневанная женщина взяла в руки нож и ударила им мужа. В результате он был доставлен в медучреждение с серьезной ножевой раной.

Женщина попыталась запутать правоохранителей. Сначала она заявила, что ее супруга ранили в подъезде неизвестные лица, а потом сообщила, что произошел несчастный случай, в котором был якобы замешен ее несовершеннолетний сын. Однако следователи в итоге все равно смогли определить, что именно она нанесла удар. Дело было предано в суд.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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