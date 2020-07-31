Россияне начали жаловаться в соцсетях на отмену авиарейсов из РФ за границу, которые должны были стать первыми после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

Отмечается, что авиаперевозчики России принялись за корректировку графика полетов, составленного на начало августа. При этом пассажирам они сообщают, что изменения связаны с отсутствием разрешения на осуществление международных рейсов. Россияне, планировавшие отправиться в другие страны из регионов с пересадкой в столице, теперь не могут провести обмен билетов.

Специалисты считают, что тем самым авиакомпании пытаются увеличить рентабельность полетов, добившись максимального заполнения своих лайнеров. Нечто похожее наблюдалось и в Европе, где местные авиаперевозчики принялись за продажу билетов, не зная при этом точно, смогут ли они выполнить эти рейсы.