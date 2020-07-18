читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В мае 2020 года В. Путин подписал указ, согласно которому российские семьи с детьми получили дополнительные выплаты.

По первоначальному плану они представляли собой единовременное пособие, однако затяжной карантин привел к их продлению и на следующий месяц. Кроме того, доплата к пособию для безработных, сумма которой составляет 3000 рублей, была продлена даже на август.

В последнем летнем месяце дополнительные выплаты получат не только временно не работающие граждане. Кроме того, 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет ждут тех родителей, которые не обращались за ними в июне и июле. Крайний срок обращения за деньгами – 30 сентября текущего года.

О других выплатах на август никакой конкретной информации нет, однако она может появиться в ближайшие дни. Все зависит от нескольких факторов – эпидемиологической ситуации в стране, уровня безработицы, который пока неуклонно растет, а также от экономической ситуации в стране на момент рассмотрения вопроса о помощи.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Костромской области отметили высокую скорость работ по ремонту дорог

В Костроме отметили высокий темп ремонта дорог. Отмечается, что в среднем по… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.07.2020
  • читать 1 минуту

В Уфе снесут квартал с жилыми домами для благоустройства парка

В Уфе в рамках реконструкции парка “Волна” будет снесён жилой квартал, где… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.07.2020
  • читать 1 минуту

Фотография лысой головы жены Преснякова шокировала фанатов

Наталья Подольская разместила в Инстаграм-аккаунте свои новые фото, которые ввергли подписчиков в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – пасмурно, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 18 июля – небольшая облачность, до 28 °C |