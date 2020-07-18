В мае 2020 года В. Путин подписал указ, согласно которому российские семьи с детьми получили дополнительные выплаты.

По первоначальному плану они представляли собой единовременное пособие, однако затяжной карантин привел к их продлению и на следующий месяц. Кроме того, доплата к пособию для безработных, сумма которой составляет 3000 рублей, была продлена даже на август.

В последнем летнем месяце дополнительные выплаты получат не только временно не работающие граждане. Кроме того, 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет ждут тех родителей, которые не обращались за ними в июне и июле. Крайний срок обращения за деньгами – 30 сентября текущего года.

О других выплатах на август никакой конкретной информации нет, однако она может появиться в ближайшие дни. Все зависит от нескольких факторов – эпидемиологической ситуации в стране, уровня безработицы, который пока неуклонно растет, а также от экономической ситуации в стране на момент рассмотрения вопроса о помощи.