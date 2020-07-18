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Организационный комитет конкурса «Мисс Екатеринбург-2020» сообщил о завершении отборочного раунда. Для участия в финальной части состязаний выбрано только 12 девушек. Глава комитета Н. Шахова говорит, что сокращение количества участниц связано с ограничительными мерами из-за коронавируса.

«Мы уменьшили количество участниц финальной части конкурса совсем не из-за недостатка желающих. Напротив, в отборочном раунде было очень много девушек, каждая из которых достойна первого места. Однако в нынешних условиях гораздо безопаснее работать лишь с 12 конкурсантками. Это позволит свести любые риски к минимуму», – заявила она.

Финальная часть конкурса состоится в Екатеринбурге 14 июля. Кастинг начался еще в апреле, но несколько затянулся из-за введенных ограничительных мер. Претендовать на звание самой красивой жительницы города могли девушки в возрасте от 18 до 25 лет, рост который составлял не менее 170 см.

Футбол:
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