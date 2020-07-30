Опубликовано новое видео драки в Барнауле, в которой погиб мужчина

В Сети было опубликовано новое видео драки, произошедшей в Барнауле.

Инцидент произошёл в ночь на 27 июля. В ходе драки на Старом Базаре погиб человек. Согласно имеющейся информации, в какой-то момент он получил удар по голове, в результате чего упал и сильно ударился об асфальт головой. Это и стало причиной его смерти.

Как удалось выяснить, между двумя женщинами произошёл конфликт, и одна из них ударила другую ногой. Муж пострадавшей проявил агрессию к женщине, нанёсшей удар, а за неё, в свою очередь, вступился её супруг. Он и нанёс удар, из-за которого мужчина рухнул на асфальт.

Отмечается, что ударивший мужчина является боксёром – он, согласно сообщению Федерации бокса, занимался боксом пять лет, получил взрослый разряд. Однако уже почти 20 лет он официально отношения к боксу не имеет.