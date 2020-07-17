Опубликован трейлер «Новых мутантов» со звездой «Игры престолов»

В Сети появился очередной трейлер супергеройской картины «Новые мутанты». Его расширенная версия будет показана в рамках онлайн-версии фестиваля Comic-Con 2020.

Сюжет фильма вращается вокруг группы мутантов, которых против воли держат в секретном научно-исследовательском комплексе. После того как в лаборатории начинают происходить загадочные убийства, мутанты решают сбежать из нее, воспользовавшись своими уникальными силами.

Одну из главных ролей исполняет Мэйси Уильямс, которую многие знают как Арью Старк из сериала «Игра престолов». Изначально данная лента должна была выйти еще два года назад, но затем она попала в «производственный ад» из-за покупки Disney компании Fox. Сейчас ее выход намечен на 28 августа текущего года.