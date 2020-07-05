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Оперная певица Мария Максакова выпустила шлягер о “пандемии любви”, представ в ролике полностью обнажённой.

Ролик был опубликован на странице Максаковой в Instagram. Как сообщается, композицию она полностью написала сама. Публикацию сопровождает видеоролик, созданный из архивных фотографий певицы. По словам Марии, ранее они нигде не публиковались. На некоторых кадрах певица предстала полностью обнажённой, на других – в полупрозрачном чёрном платье.

Поклонники отнеслись к творчеству Максаковой неоднозначно. Некоторые оценили её песню и, в особенности, фото, достаточно высоко, другие же остались разочарованы. Так, они сравнили голос Марии с голосом коровы, а также заявили, что оголяющиеся женщины являются несчастными. Впрочем, над этой критикой певица только посмеялась.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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